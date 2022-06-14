14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили требование президента Украины к немецкому канцлеру, чтобы тот определился и всё-таки занял чёткую позицию относительно Украины.

Тимур Кондратьев, , 15:14 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ZDF о том, что канцлер Олаф Шольц и его правительство «должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«А если Зеленский ещё одну дорожку вынюхает, то и войну Шольцу объявит», — предупреждает Вадим С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский ведёт себя попросту омерзительно, критикуя тех, кто оказывает ему финансовую и военную помощь, причём себе же в ущерб.

«Почему он думает, что ему кто-то что-то должен?» — задаётся вопросом Сергей Т.

«Зеленский вообще не в том положении сейчас, чтобы кого-то в чём-то упрекать», — пишет Дмитрий П.

Некоторые комментаторы отмечают, что своими заявлениями Зеленский лишь вызывает отторжение в европейском обществе.

«Что творит этот наркоман? Он договорится ведь когда-нибудь. Германия сама ему голову скрутит рано или поздно», — считает Стас М.

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«Он пусть радуется, что им вообще помогают. Иначе на фиг пошлют, и он тут же капитуляцию подпишет! Только вот если бы он в первые дни подписал её, то территория Украины была бы больше. А теперь уже области хотят или отделиться и стать независимыми, или уйти к России. А Львов к Польше хочет! Вот итог правления клоуна-наркомана», — написал Сергей Ш.

Часть людей полагает, что немецкий народ может показать Зеленскому фигу, если он в том же духе продолжит наезжать на Германию.

«Возможно, немцы вовсе перестанут помогать бандеровцам. Нация прагматиков, деньги считать умеет, да ещё норовит точно отследить, куда пошли их финансы», — указывает Алексей А.

«Всем эти киевские клоуны уже надоели. Упрëками, требованиями, недовольством своим. Запад вскоре склонится к мысли в бесполезности проекта «Страна 404», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский позволяет себе выпады в сторону Германии, потому что немцы избрали для себя канцлера-тряпку.

«Шольца и так сами немцы уже поливают грязью, что он в Киев собрался, а тут ему ещё и ультиматумы ставят!» — отметил Станислав З.

«Шольц лицемерит в отличие от остальных своих коллег. Он хочет и хорошим казаться для Украины, и нефть с газом покупать в России», — написал Егор Р.

Нашлись и те, кто отмечает, что Зеленский в качестве марионетки США служит интересам Америки, которой сильная Европа сейчас не нужна.

«Зеленский таки сумел стравить Запад между собой! И как они все будут выходить из этого положения «преклонения» этой гниде? Забавно, конечно, такое наблюдать! Мало кто ждал, что именно так всё сложится», — считает Нина Р.

Напомним, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ZDF о том, что канцлер Олаф Шольц и его правительство «должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией». Помимо этого, украинский президент позволил себе критику в отношении Германии за промедление в вопросе помощи киевскому режиму.