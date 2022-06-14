Бишкек, , 14:13 — REGNUM Национальный банк Киргизии провёл валютную интервенцию для того, чтобы не допустить резкого снижения курса доллара США в стране, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

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Для этого финансовый регулятор купил на внутреннем рынке республики $33,7 млн, в том числе $21,5 млн — в дату заключения сделки, а оставшиеся $12,2 млн — приобрёл позже.

Отметим, что только за последний месяц Нацбанк Киргизии уже третий раз выходит на внутренний валютный рынок для покупки американской валюты в целях удержания курса доллара США от падения.

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