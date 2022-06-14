Москва, , 14:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации заместителю генерального директора, главному конструктору НПО «Сплав» им. Ганичева Борису Белобрагину.

РСЗО «Торнадо-С» Mike1979 Russia

Документ опубликован 14 июня на портале правовой информации.

Предприятие, на котором работает Белобрагин, является разработчиком и производителем реактивных систем залпового огня «Торнадо». Кроме того, НПО «Сплав» выпускает ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка». В линейке выпускаемой продукции также имеются корабельные РСЗО и система дистанционного минирования «Земледелие».

Из текста указа следует, что Белобрагин награждён за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны.