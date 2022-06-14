Казань, 14 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В столице Татарии 14 июня в 11:38 (мск) стало известно о пожаре по улице Гладилова. В бывшем здании Алафузовского театра располагается арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Как сообщает прокуратура РТ, строение является историческим памятником республиканского значения.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Возгорание происходило в чердачном помещении с переходом на кровлю. Самостоятельно эвакуировались около 80 человек. Пострадавших нет.

Созданы три боевых участка, к тушению огня задействовали две пожарные автолестницы, информирует ГУ МЧС России по РТ.

Площадь пожара достигла 800 кв. метров. К тушению возгорания сначала привлекли 85 человек и 24 единицы техники, затем группировку усилили до 147 человек и 41 единицы техники.

Прокуратура организовала проверку.

ИА REGNUM напоминает, 10 июня в городе Альметьевске 10 июня произошло возгорание на складе готовой продукции (рыбные консервы). К тушению огня привлекали около 60 человек и 15 единиц техники.

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