Берлин, , 14:13 — REGNUM На сегодняшний день конкретных дат поставки гаубиц из Германии на Украину нет. Об этом 14 июня заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

Она подчеркнула, что первые артиллерийские оружия поступят Киеву тогда, когда завершится обучение украинских военнослужащих, которые будут их обслуживать.

«Первые гаубицы будут поставлены тогда, когда обучение будет завершено», — подчеркнула глава миобороны Германии.

Ламбрехт также добавила, что из соображений безопасности конкретной информации ни о датах поставки, ни о маршруте сообщаться не будет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что Германия поставит Украине вооружение в третьей декаде июня. Он посетовал, что пока ни одной единицы тяжёлой техники — это артиллерия, гаубицы, БМП, танки — не было поставлено на Украину. По его словам, «где-то 22 июня Киев получит семь самоходных гаубиц, до конца июля ожидается поставка 15 самоходных артиллерийских установок Gepard, еще 15 — до конца августа.

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