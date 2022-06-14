Берлин, 14 июня 2022, 14:13 — REGNUM На сегодняшний день конкретных дат поставки гаубиц из Германии на Украину нет. Об этом 14 июня заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
Она подчеркнула, что первые артиллерийские оружия поступят Киеву тогда, когда завершится обучение украинских военнослужащих, которые будут их обслуживать.
«Первые гаубицы будут поставлены тогда, когда обучение будет завершено», — подчеркнула глава миобороны Германии.
Ламбрехт также добавила, что из соображений безопасности конкретной информации ни о датах поставки, ни о маршруте сообщаться не будет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что Германия поставит Украине вооружение в третьей декаде июня. Он посетовал, что пока ни одной единицы тяжёлой техники — это артиллерия, гаубицы, БМП, танки — не было поставлено на Украину. По его словам, «где-то 22 июня Киев получит семь самоходных гаубиц, до конца июля ожидается поставка 15 самоходных артиллерийских установок Gepard, еще 15 — до конца августа.
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