14 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 15:33 — REGNUM После того как немецкий таблоид Bild am Sonntag в воскресенье, 12 июня, заявил о планах поездки на Украину делегации в составе канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги перед саммитом G7, который состоится в конце июня, вокруг этого предполагаемого события заклубился «информационный дым». Информацию Bild am Sonntag подхватила итальянская газета La Stampa, уточнившая, что европейская троица прибудет в Киев в четверг, 16 июня. Причем для Драги это будет возможностью «обсудить итоги его поездки в Израиль», куда он отправился в начале этой недели и где его уже принял глава МИД Израиля Яир Лапид, с которым итальянский премьер обсудил «изменения геополитической ситуации, вызванные войной на Украине». В свою очередь немецкий таблоид, анонсируя поездку в Киев, акцентировал внимание на том, что «визит Шольца, Макрона и Драги приходится на взрывоопасное время: Украине грозит потеря новых территорий на востоке страны, а российская армия вторгается в Донбасс».

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Геополитика сегодня стала востребованным словом в политическом лексиконе. Использование его подразумевает откровенный разговор о реальных интересах задействованных стран без того, чтобы прикрываться «ценностями». В контексте Украины и связанных с ней сюжетов в последние дни на первое место здесь стал выходить Париж. Так, Макрон и раньше делал заявления на тему урегулирования как украинского кризиса, так и кризиса по линии Европейский союз — Россия. Но сейчас на него «клюнули» определенные кланы в Демократической партии США. Реплику французского президента о том, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии», негативно оценила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она заявила, что российский президент Владимир Путин «уже давно нарушил красную линию», и посоветовала Макрону прислушаться к польским и прибалтийским политикам, которые «гораздо яснее видят, какие у Путина цели». А что Москва? Она подпустила «информационного дыма» в понедельник, 13 июня, когда на сайте МИД России появилось интервью директора Первого европейского департамента Алексея Парамонова МИА «Россия сегодня».

Хиллари Клинтон Lorie Shaull

Оно состоит из двух вопросов. Первый касается урегулирования на Украине. «В Париже уже осознают, что неизбежная адаптация архитектуры европейской безопасности к новым реалиям времени без России невозможна и бессмысленна, — отметил Парамонов. — Это признает и президент Франции, который недавно заявил о необходимости сохранения диалога с Россией для поиска дипломатического решения конфликта и построения совместными усилиями нового равновесия в сфере безопасности в Европе, не поддаваясь соблазну унижения и реваншизма». А вслед за этим второй вопрос: «Что в Москве думают о посреднической инициативе папы Франциска в урегулировании украинского кризиса?» Ответ: «Святой престол пользуется большим авторитетом во всем мире, включая те страны и регионы (в Азии, Африке, Латинской Америке), где отношение к происходящему на Украине далеко не всегда соответствует тому «мейнстриму», который пытаются навязать всему миру США и Евросоюз. Кроме того, ватиканская дипломатия всегда отличалась высоким уровнем профессионализма. Все это дает ей право претендовать на посредническую роль».

Случайна ли перекличка Париж — Ватикан в этом небольшом тексте? Сегодня, 14 июня, свою часть «информационного дыма» выпустил Святой престол, опубликовав стенограмму беседы папы Франциска с редакторами иезуитских и европейских журналов. В ней понтифик развил тезис о «лае НАТО у ворот России» как возможной причине эскалации на Украине, с которым впервые он выступил в начале мае в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Редакторам папа рассказал следующую историю: «За пару месяцев до начала войны я встретился с главой государства — мудрым человеком, который говорит очень мало, действительно, очень мудрым. После того как мы обсудили то, о чем он хотел поговорить, он сказал мне, что его очень беспокоит то, как ведет себя НАТО. Я спросил его, почему, и он ответил: «Они лают у ворот России. И они не понимают, что русские — имперская нация, они не позволят никакой иностранной державе приблизиться к ним». И заключил: «Ситуация может привести к войне». Таково было его мнение. 24 февраля началась война. Этот глава государства умел читать знаки происходящего».

Папа Римский Франциск Long Thiên

Беседа Франциска с редакторами состоялась 19 мая, но опубликовали ее только сейчас. Вполне возможно, приурочив к некому важному событию, которое еще только должно состояться. В этой связи возникает вопрос: кем был тот самый «мудрый» собеседник понтифика? Если воспринимать информацию папы в свете планируемой поездки в Киев трех европейских лидеров, то можно вспомнить, что утром 26 ноября прошлого года в Ватикане с частным визитом побывал Макрон, где его принял Франциск. Не исключено, что он мог оказаться тем самым человеком, который хорошо разбирается в «русской душе». Но если и нет, то в любом случае суждения, которые в последние месяцы высказывает французский президент, говорят о его желании через украинский кризис решить и серьезные европейские проблемы, в частности вопрос обретения Европой субъектности и стратегической автономии. Возможно, на этом направлении Ватикан, Москва и Париж могли бы выстроить треугольник общих интересов.