Бишкек, , 14:10 — REGNUM В 2022 году в Киргизии планируется вырастить 665 тысяч тонн пшеницы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.

Пшеница Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что для обеспечения продовольственной безопасности и покрытия нужд страны ежегодно требуется около 769 тысяч тонн пшеничного зерна.

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Таким образом, киргизские аграрии смогут обеспечить республику пшеницей только на 86,5%, если прогнозы аналитиков Минсельхоза сбудутся в полной мере.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что местные фермеры намерены значительно увеличить посевы не только пшеницы, но также картофеля и других сельхозкультур.

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