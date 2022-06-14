Казань, , 14:09 — REGNUM В здании Алафузовского театра в Казани, где находится арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык», произошёл пожар. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарии.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

«Сообщение о пожаре в здании по адресу ул. Гладилова, 49 поступило в 11:38 (совпадает с мск — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из здания самостоятельно эвакуировались около 80 человек, после чего та никого не осталось и добавляется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме этого, уточняется, что возгорание произошло на чердаке здания и затем огонь перекинулся на кровлю и отмечается, что пожару присвоен второй уровень сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в деревне Кокошкино на территории Новой Москвы полностью сгорела детская площадка.