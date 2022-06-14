Главному конструктору НПО «Сплав» присвоено звание Героя Труда
Москва, 14 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Заместителю гендиректора, главному конструктору тульского НПО «Сплав» имени Ганичева Борису Белобрагину присвоено звание «Героя Труда Российской Федерации». Указ об этом, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
В документе подчеркивается, что звание Героя Труда присвоено Белобрагину за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности России.
Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждйн руководитель проектного офиса комплексной утилизации атомных подводных лодок Росатома Анатолий Захарчев за вклад в развитие атомной отрасли.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда учёному в области микроэлектроники и ядерных боеприпасов Юрию Бармакову.
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