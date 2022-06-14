Москва, 14 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Заместителю гендиректора, главному конструктору тульского НПО «Сплав» имени Ганичева Борису Белобрагину присвоено звание «Героя Труда Российской Федерации». Указ об этом, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Kremlin.ru Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»

В документе подчеркивается, что звание Героя Труда присвоено Белобрагину за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности России.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждйн руководитель проектного офиса комплексной утилизации атомных подводных лодок Росатома Анатолий Захарчев за вклад в развитие атомной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда учёному в области микроэлектроники и ядерных боеприпасов Юрию Бармакову.

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