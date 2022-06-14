Москва, 14 июня 2022, 14:09 — REGNUM Военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) назначен Артур Егиев, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа. Указ президента России Владимира Путина опубликован 14 июня на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича — военным прокурором РВСН, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Кроме того, московским городским военным прокурором назначен генерал-майор юстиции Валерий Неко.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.
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