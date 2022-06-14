История вопроса

Всё о назначениях (и отставках) на государственные посты в Российской Федерации. Сведения о назначенных и отставленных. Ожидания от вновь назначенных в России и за рубежом. Судьба отставленных. Обсуждение причин и последствий назначений и отставок. Версии, слухи, документы и комментарии.