Москва, 14 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) назначен Артур Егиев, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа. Указ президента России Владимира Путина опубликован 14 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

«Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича — военным прокурором РВСН, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Кроме того, московским городским военным прокурором назначен генерал-майор юстиции Валерий Неко.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.

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