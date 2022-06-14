Волгоград, 14 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В убийстве 52-летней матери подозревается 30-летняя жительница села Ольховка Волгоградской области — женщины накануне поссорились в своём доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, дочь в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила мать молотком по голове. Затем она начала её душить, вытащила на улицу и закопала в яме. О своём поступке злоумышленница рассказала сожителю, тот обратился в полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути. Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении её под стражу.