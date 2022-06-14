Тюмень, 14 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано шестеро выздоровевших и четверо госпитализированных с COVID-19. Об этом 14 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 14 июня коронавирус выявили у четверых тюменцев. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 июня коронавирус выявили у 191 872 человека, выздоровело 187 311 пациентов, скончались 4330 (ни одного за сутки).