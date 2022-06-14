Омск, 14 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Кормиловском районе Омской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

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В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ГАЗ. Установлено, что мужчина в ночное время угнал припаркованный автомобиль скорой помощи с территории районной больницы.

По данным ведомства, одного из госпитализированных ранее пациентов после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой. Выйдя из здания, мужчина увидел машину с ключами зажигания, оставленными в салоне. Он сел за руль автомобиля и поехал в сторону дома.

Проехав около 1,5 км, мужчина остановился и бросил угнанный автомобиль на обочине. Домой он решил пойти пешком.

Полицейские задержали подозреваемого — ранее судимого за кражу 35-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства, оставленного для ремонта.

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