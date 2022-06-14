Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM В Свердловской области в 2022 году по состоянию на 14 июня с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 26 257 человек. В том числе 5428 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение показателя заболеваемости клещевым иксодовым боррелиозом на 9% и клещевым энцефалитом на 5%. После укуса клещей госпитализированы 320 человек.

Случаи зарегистрированы в 66 муниципальных образованиях Свердловской области. Наибольшее число пострадавших в Слободо-Туринском, Байкаловском и Талицком районах. В лабораториях исследовано около 13 тысяч клещей.