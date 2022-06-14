Париж, 14 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Чтобы справиться с жаркой погодой во Франции, правительство, в частности, хочет создать «островки прохлады» в городах, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Правительство готовит план стоимостью 500 млн евро по развитию «островков прохлады» в городах. Об этом 14 июня сообщила пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар.

Во Франции уже были зафиксированы рекорды: пик на 2022 год составил 37,6°C. На неделе температура поднимется до 35-39°C или даже до 40°C.

Как сообщало ИА REGNUM, японский жук, представляющий опасность для сотен видов растений, вскоре может проникнуть во Францию, предупредило Агентство национальной безопасности здравоохранения (Anses).