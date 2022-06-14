Москва, , 14:04 — REGNUM 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообщается с представителями автопрома. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В четверг, накануне основного дня, Путин проведёт очную встречу по вопросам развития автопрома. Там тоже будут представители крупного бизнеса, связанные с автопромом. Там будут, естественно, и представители правительства, но это как раз и есть встречи с предпринимателями», — заявил Песков.

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