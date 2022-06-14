Багдад, 14 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Депутаты от партии «Садристское движение», имеющей большинство мест в парламенте Ирака, заявили о своём выходе из парламента и сдаче мандатов. Об этом 14 июня сообщает Shafaq.

Khamenei. ir Муктада ас-Садр

По данным журналистов, глава движения Муктада ас-Садр заявил, что его партия покидает парламент из-за его нежелания действовать в интересах иракцев.

Напомним, ранее ряд политических лидеров Ирака обвинили Садра в попытках дестабилизировать ситуацию в стране в своих интересах.

Журналисты отмечают, что выход из состава парламента депутатов «Садристского движения» в очередной раз отложил формирование нового правительства страны. Тем не менее, 14 июня представители ряда политических партий заявили о том, что в ближайшее время представят проект нового состав коалиционного правительства Ирака без ушедших депутатов.