София, , 14:02 — REGNUM Суд города Ловеч на севере Болгарии приступил к рассмотрению дела местного жителя, который обвиняется в разбое в 19-й по счету раз. Об этом 14 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

По предварительным данным, некий 43-летний мужчина, проходящий по судебным документам под инициалами К. З., подозревается в нападении на соседа и причинении ему тяжких телесных повреждений. На данный момент подсудимый полностью признал вину.

Если суд сочтет доказанной позицию прокуратуры, подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Напомним, 9 июня представители Фемиды города Кюстендил на юго-западе Болгарии в 23-й раз судили местного жителя, приговорив его к домашнему аресту за кражу вина и техники из частного дома. А 3 июня перед кюстендилскими судьями предстал другой местный житель, который отправился за решетку за хулиганство в 19-й раз.