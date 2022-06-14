Москва, 14 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. С Белоруссией обсуждаются разные варианты взаимодействия, в том числе финансового. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности выделения Москвой средств Минску.

Он добавил, что эти вопросы находятся на стадии обсуждения

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд для участия в программах импортозамещения.