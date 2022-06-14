Донецк, 14 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Донецкий город Горловка обстрелян вооружёнными украинскими формированиями. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 13:05 боевики открыли огонь с позиций в Дылеевке. По Горловке выпущено девять снарядов калибра 152 мм.

Ещё два удара нанесено с позиций в Курдюмовке. В 13:10 и 13:15 националисты выпустили по Горловке десять и пять снарядов калибра 152 мм.