Москва, 14 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет данных о массовом отъезде из страны долларовых миллионеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners сообщили, что Россию до конца года якобы могут покинуть 15 тыс. долларовых миллионеров.