Бухарест, , 13:59 — REGNUM Власти престижного курорта Синая на юге Румынии приступили к масштабной акции по сносу незаконных построек, возведенных в исторической части города. Об этом 14 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Под снос!

Согласно официальной информации, в первую очередь будут уничтожены «неучтенные» гостиничные комплексы, а также частные особняки, построенные с нарушением технических и экологических норм. По словам примара (мэра) Синая Влада Опри, «городское развитие не должно происходить хаотично».

«Я не потреплю несанкционированного строительства, наш город не станет заложником интересов толстосумов», — отметил, в частности, он.

Предполагается, что в течение ближайших нескольких недель будут снесены до 20 зданий. Их общая стоимость оценивается в десятки миллионов долларов.