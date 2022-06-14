Вашингтон, 14 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Июльский визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток на долгие годы вперед станет важной вехой в американской дипломатии: Ближний Восток — важный, с точки зрения геополитики, регион, поэтому Вашингтону следует поддерживать значимое военное, дипломатическое и экономическое взаимодействие в регионе, пишет Ахмед Чарай в статье, вышедшей 13 июня в The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний восток

«Сегодня лидеры арабских стран считают себя равными Западу, а не его учениками. Они ожидают уважения и признания своего культурного наследия и своих многочисленных усилий по налаживанию связей с Западом, начиная от отправки своих детей в Стэнфорд и Гарвард и заканчивая бесчисленными международными партнерствами и инвестициями», — подчеркнул Чарай.

По его словам, лидеры арабских государств недовольны администрацией Байдена из-за того, что она по-прежнему ведет переговоры с Ираном, а также проявляет слабость в отношении хуситов, совершающих «террористические и ракетные нападения». Впервые арабские лидеры публично выражают сомнения относительно устойчивости американской политической системы и согласованности американской внешней политики.

«Байдену следует изменить курс и попытаться сохранить влияние США в этом геополитически важном регионе», — продолжил Чарай. — Визит президента Байдена дает шанс возобновить отношения. Чтобы добиться успеха, президент должен сосредоточиться на трех основных моментах: содействии миру, торговле и безопасности».

Чтобы установить прочный мир между арабами и израильтянами, президент Байден должен, опираясь на Соглашения Авраама, расширить аспекты безопасности и торговли. Администрация Байдена должна работать над объединением арабской и израильской ПВО в единый купол для защиты от иранских ракет и беспилотников. Если это новое соглашение о взаимной обороне будет координироваться американскими военными с некоторым опытом Сил обороны Израиля (которые имеют большой опыт сбивания иранских ракет с неба), это уменьшит риск и страх, одновременно объединив регион. Со временем в арабском мире Израиль будет рассматриваться как еще один сосед — так же, как бывшие европейские враги теперь считают себя союзниками по НАТО.

«Дальше торговля. США, Израиль и страны Персидского залива подписали множество пактов о свободной торговле за последнее десятилетие. Настало время расширить и упростить эти соглашения о свободной торговле. Единая зона свободной торговли укрепит контакты между людьми, увеличит трансграничные инвестиции и будет способствовать миру», — указал он.

Туризм между Израилем и ОАЭ уже устанавливает исторические рекорды, в то время как туризм между Израилем и Марокко и Бахрейном быстро растет. Спортивные команды преодолевают национальные и культурные барьеры, чтобы разделить любовь к игре. Религиозные паломники путешествуют, чтобы познакомиться с артефактами культуры и истории. Вскоре за ними последуют инвесторы. Представьте себе распространение кросс-культурных преимуществ на весь регион.

«Общее процветание вселяет надежду и меняет взгляды. Когда молодые арабы найдут работу и увидят плоды сотрудничества с израильтянами и другими людьми, естественным образом появится другая, более выгодная перспектива», — уверен Чарай.

Новаторский мирный план Джареда Кушнера демонстрирует силу нового подрастающего поколения как в Америке, так и на Ближнем Востоке. Результатом стали исторические Соглашения Авраама.

Как только Израиль будет рассматриваться как участник регионального порядка, станет возможным новый подход к ХАМАС. И арабы, и израильтяне могли бы работать вместе, чтобы избавиться от денежных и культурных стимулов, побуждающих палестинцев присоединяться к экстремистским группам.

Министр обороны Израиля Ганц глубоко понимает палестинцев и сможет вести серьезные переговоры. Президент Байден должен не только поощрять это, но и оказывать давление на Палестинскую администрацию и ХАМАС, чтобы они соблюдали режим прекращения огня и возобновили диалог.

В то же время премьер-министр Израиля Беннет может возобновить дипломатические переговоры с Палестинской автономией при поддержке Турции, Египта, стран Персидского залива и Марокко. Вместо того чтобы выбирать между палестинским вопросом и региональной политикой, правительство США будет использовать свои новые партнерские отношения для улучшения условий в Газе и на Западном берегу.

Визит Байдена в Израиль очень важен и должен стать сильным сигналом. Со стороны американского президента было бы ошибкой не выступить с речью перед Кнессетом, как это сделали многие его предшественники. Выступление перед крупнейшим выборным органом региона всегда привлекает внимание — внимание, которое можно использовать для изложения нового видения, основанного на общей безопасности и общем процветании.

Благодаря нынешнему процессу нормализации, начавшегося после заключения Соглашений Авраама, Еврейское государство, возможно, наконец сможет сосуществовать со своими арабскими соседями во всех сферах: культуре, науке, здравоохранении, спорте, бизнесе, вооруженных силах, религии и дипломатии. В интересах Израиля и США добиться такой интеграции.

Кроме того, Ближний Восток является домом для самых быстрорастущих экономик мира и большей части мирового добычи энергоносителей. Его просто нельзя игнорировать. К тому же возможность перемен слишком велика, чтобы ее упускать из виду.

Когда-то Вашингтон и Москва соперничали за влияние, но затем Вашингтон подорвал советское экономическое влияние и вытеснил Москву из региона с помощью Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году. Подобный смелый шаг мог бы сегодня предотвратить проникновение в регион других противников США из числа великих держав.

Предстоящий визит Байдена представляет собой, пожалуй, величайшую возможность его президентства сделать положительное и историческое достижение. Он должен воспользоваться им.