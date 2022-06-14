Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ленинградской области от нападения клещей в этом сезоне пострадало более 2647 человек, в том числе 627 детей, сообщили 14 июня в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях всех 17 районов Ленобласти: больше всего в Тихвинском — 455, в Гатчинском 339 случаев, в Бокситогорском — 296, в Киришском — 267, во Всеволожском 262 случая, в Волховском районе зарегистрировано 222 случая, в Тосненском — 207 случая укуса клеща.

«Зарегистрировано четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом», — отметили в управлении.

В 2022 году в Ленобласти запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3350,0 га (2021 году — 3335 га). Уже обработано 3501,886 га территорий Ленинградской области, что составляет 104,53% от плана физической площади. Также с начала года привито 40 388 человек, в том числе 19 748 ребенка и 5364 лиц с профессиональным риском заражения.