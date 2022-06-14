Ханты-Мансийск, , 13:55 — REGNUM В Югре за сутки на 14 июня госпитализировали пятерых больных с COVID-19, 21 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом. Это на 14 случаев меньше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышла Нягань — 7.

С начала пандемии в Югре на 14 июня насчитывается 211 015 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 159 пациентов, 2553 скончались (ни одного человека за сутки).

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