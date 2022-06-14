Москва, , 13:55 — REGNUM Нет оснований полагать, что из России началась массовая миграция состоятельных граждан. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не замечаем эту тенденцию, мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эту компания пришла к таким выводам», — заявил Песков.

Ранее британская консалтинговая компания Henley& Partners спрогнозировала массовый выезд долларовых миллионеров из России — около 15 тыс. человек за 2022 год (15% от общего числа).