Москва, 14 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Нет оснований полагать, что из России началась массовая миграция состоятельных граждан. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не замечаем эту тенденцию, мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эту компания пришла к таким выводам», — заявил Песков.

Ранее британская консалтинговая компания Henley& Partners спрогнозировала массовый выезд долларовых миллионеров из России — около 15 тыс. человек за 2022 год (15% от общего числа).