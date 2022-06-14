Псков, , 14:17 — REGNUM Вторая историческая реконструкция конного похода Александра Невского и его войска 1241–1242 годов пройдёт в Псковской области. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе администрации региона.

Александр Невский Художник Юрий Пантюхин

Участники реконструкции с 16 июля по 18 августа в качестве конной дружины проследуют по маршруту протяженностью в 1300 км. Они посетят Изборск, Самолву, Москву, Торжок, Великий Новгород и другие города. Мероприятие будет приурочено к 780-летию Ледового побоища на Чудском озере.

Историческая точность реконструкции будет достигнута благодаря одежде и снаряжению по образу XIII века. Спать участники похода будут в шатрах, а готовить себе еду на костре. Следить за перемещением дружины можно будет с помощью эфира телеканала «Спас».

Останавливаясь в пунктах следования, реконструкторы проведут исторические фестивали, где участники смогут посетить гастрономические и выставочные площадки.

Отметим, что первая такая реконструкция прошла в 2021 году. Тогда дружина совершила поход в августе–сентябре.

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