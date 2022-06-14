Москва, 14 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В настоящее время Украина из-за того, что она в результате политики бывшего президента страны Петра Порошенко и нынешнего Владимира Зеленского стала постоянно кредитуемой стороной, превратилась в колонию и подмандатную территорию Запада. Об этом 14 июня написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский (политические противники, уж в этом они едины как ни в чём), не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило её в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», — отметила она в своем сообщении.

Также Захарова уточнила, что, согласно имеющимся данным, власти Украины с 2014 года самым активным образом напрямую продаётся капиталу западных стран, который уже в прошлом купил «Манхэттен за бусы в 60 гульденов и нефтеносную и золотоносную Аляску по цене два цента за акр».

При этом российский дипломат указала, что с момента государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года по декабрь 2021 года Украина взяла в кредит $70,5 млрд, включая $18,9 млрд от МВФ, $4,7 млрд от Британии и $4,6 млрд от США.

«На эти деньги можно было новую страну насыпать в украинской акватории Чёрного моря. Видимо, так и делали, просто вместо песка и камней на дно шли деньги», — добавила она

Кроме того, Захарова рассказала, что после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, Киев получил уже свыше $15 млрд, включая более $10 млрд от США. При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что также киевский режим готовится и далее брать кредиты у стран Запада.

«Вчера министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание специального совета, который будет заниматься «вопросами деколонизации» страны. Очень правильный шаг. Жаль, что запоздалый настолько же, насколько и бесполезный. Киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретёт», — заключила она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что у президента США Джо Байдена есть достаточный запас физических и ментальных для того, что пойти на второй президентский срок