Донецк, 14 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 13:10 украинские войска открыли огонь с позиций ВСУ в посёлке Новгородское. По Центрально-городскому району Горловки выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле видят участившиеся обстрелы территории ДНР со стороны украинских войск.