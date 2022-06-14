Пермь, , 13:52 — REGNUM В Пермском крае с начала сезона клещевой активности за медпомощью обратился 10 031 человек, пострадавший от укусов клещей. В том числе среди пациентов оказались 2158 детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадора по региону.

Клещ

В 69,1% случаев атаки клещей произошли при посещении индивидуальных садов, в 34,5% — при посещении леса, в 3,6% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.

Результаты лабораторных исследований клещей, снятых с людей, показали, что в 1,2% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,2% — иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

С начала сезона зарегистрировано восемь случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

Стоит отметить, на 6 июня в Прикамье числилось 7909 человек, пострадавших от укусов клещей, среди которых 1554 — это дети. Было зафиксировано три случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом.