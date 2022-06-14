Кишинёв, 14 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Представители ЛГБТ-сообщества в Молдавии могут провести гей-парад в Кишинёве только возле администрации президента республики, парламента и здания правительства. Об этом мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил в своём телеграм-канале.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

«Президентура — Парламент — Правительство! Это локации, где представители ЛГБТ могут устроить свой парад. В соответствии с законом!», — написал градоначальник.

Он считает, что использование перечисленных локаций для акции будет «идеальным». Мэр также выразил сожаление, что продвижение ЛГБТ-ценностей стали обсуждать так, будто это стало важной проблемой.

Напомним, ЛГБТ-фестиваль в Кишинёве проводят с 13 по 19 июня. Гей-парадом планировалось завершить серию мероприятий. Ранее Чебан заявил, что не разрешил этот парад. Данное заявление вызвало возмущение в правительстве республики.