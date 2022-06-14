Москва, , 13:51 — REGNUM Иностранные инвесторы свернули свою работу в России под давлением и шантажом, однако они готовы ее возобновить при первой возможности. Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что весь этот шантаж «не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке».

«Многие (западные) компании говорят, что под давлением — беспрецедентным давлением — они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно», — заключил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы покинувших РФ организаций сообщило, что потери западных компаний в связи с их уходом из России на фоне антироссийских санкций достигли $59 млрд.

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