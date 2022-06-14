Москва, 14 июня 2022, 13:51 — REGNUM Иностранные инвесторы свернули свою работу в России под давлением и шантажом, однако они готовы ее возобновить при первой возможности. Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что весь этот шантаж «не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке».
Как передавало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы покинувших РФ организаций сообщило, что потери западных компаний в связи с их уходом из России на фоне антироссийских санкций достигли $59 млрд.
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