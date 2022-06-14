Москва, 14 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы свернули свою работу в России под давлением и шантажом, однако они готовы ее возобновить при первой возможности. Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что весь этот шантаж «не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке».

«Многие (западные) компании говорят, что под давлением — беспрецедентным давлением — они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно», — заключил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы покинувших РФ организаций сообщило, что потери западных компаний в связи с их уходом из России на фоне антироссийских санкций достигли $59 млрд.

Читайте также: В США подсчитали потери западных компаний из-за ухода из России