Сеул, 14 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. С января по май экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции из Южной Кореи вырос более чем на 16%, сообщает Yonhap News.

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Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation сообщили, что экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в указанный период увеличился на 16,4%, до $5,19 млрд.

Известно, что в первые пять месяцев в 2020 году показатель составил $3,84 млрд, а в 2021 году — $4,45 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением поставок продуктов из переработанного риса, пасты из красного перца и сушеных водорослей.

Кроме того, экспорт в ЕС вырос на 35,8%, в США — на 17,2%, в АСЕАН — на 15,1%.