Москва, 14 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Пока что обсуждение вывоза зерна с Украины президентам Турции, Украины и России не запланировано. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока в графике у президента нет, но, с другой стороны, разговоры с Эрдоганом по мере необходимости появляются в графике весьма оперативно», — заявил Песков.

«В настоящий момент такой окончательной договорённости нет. Но здесь ещё нужно отметить, что нет и никаких сигналов от украинской стороны — что, как и хочет ли она вообще что-то вывозить», — указал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях обсудить украинский «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским.