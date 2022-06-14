Клинцы, Брянская область, , 14:01 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими военными села Займище в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил 14 июня в своём телегрма-канале.

Теленок в селе Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Он отметил, что несколько жилых домов получили повреждения. Известно о четырёх раненых, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.

В администрации городского округа Клинцы сообщили, что из-за обстрела отключали электричество и водоснабжение, но позднее их восстановили.

Директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов заявил, что состояние пострадавших стабильное. Люди получили осколочные ранения мягких тканей различных частей тела, все они находятся в районной больнице городского округа Клинцы.

«Сейчас состояние пациентов стабильное», — приводит слова Галаганова пресс-служба правительства Брянской области.

Он уточнил, что пострадавшие — женщины 1947, 1951 и 1973 годов рождения и мужчина 1947 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по населённому пункту Займище зафиксирован 14 июня в 8:00. В селе произошёл взрыв, пострадала в том числе военная база. Предполагается, что украинские националисты применили ракету «Точка-У» или РСЗО.

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