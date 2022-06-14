Ижевск, 14 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного совета будут проходить 9, 10 и 11 сентября. Такое решение принял Центризбирком республики, сообщает региональный ЦИК на своей странице в социальных сетях.

Издание Inkazan. Официальный аккаунт в соцсетях Выборы

В избиркоме пояснили, что решение принято «в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсовета Удмуртии на заключительном заседании шестого созыва назначили дату выборов главы республики и нового седьмого созыва регионального парламента. Выборы главы республики и депутатов седьмого созыва Госсовета назначены на 11 сентября 2022 года.