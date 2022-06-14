Казань, 14 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В разных городах и районах России в 2022 году при поддержке Татарии будет проведено 388 Сабантуев. Татарский национальный праздник организуют также в других странах мира, в местах компактного проживания татар, заявил председатель исполкома всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Tatarstan.ru Сабантуй в Татарии

«Сабантуи — это не только календарные дни в летний период, это системная работа, которая ведется минкультом РТ совместно с исполкомом всемирного конгресса татар. В 35 странах зарубежья, несмотря на ту обстановку, которая сейчас есть, проходит Сабантуй. В 58 регионах России проходит праздник. Он проводится в каждом регионе с компактным проживанием татар под эгидой Татарстана», — добавил спикер.

По словам Шакирова, на татарские национальные праздники выезжают представители муниципальных районов РТ.

«17-18 июня праздник пройдет в Ульяновске. 18 июня пройдет федеральный Сабантуй, в котором примет участие 65 регионов Российской Федерации. Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Мордовии в селе Аксеново. Также в рамках Дней Татарстана в Якутии 24–25 июня пройдет Сабантуй. В этом году пройдет международный шахтерский Сабантуй в Кемеровской области, в Новокузнецке», — дополнил председатель исполкома всемирного конгресса татар.

Праздничные мероприятия направлены на сохранение культурного наследия и дальнейшее развитие национальной самобытности народов Татарии, приобщение к традициям детей и подростков, воспитание у них культуры межнациональных отношений.

ИА REGNUM напоминает, 19 июня Сабантуй в столице Татарии отметят на трех площадках: в березовых рощах в поселках Мирный и Дербышки, в лесопарке у озера Лебяжьего. Горожане смогут посетить национальные подворья и принять участие в народных играх. Традиционно в этот день на ипподроме состоятся праздничные конные скачки.

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