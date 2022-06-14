Омск, 14 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 40 человек, госпитализация потребовалась пятерым заболевшим (13 июня — 21). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Омской области подтверждено 208 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 916 человек. За сутки COVID-19 победили 38 жителей региона.

Напомним, 3 июня в Омской области выявили 43 носителя коронавируса, список выздоровевших пополнился 17 фамилиями.