Париж, 14 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Министр по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает, что ЕС должен быть «открыт» по заявке Украины о статусе кандидата в ЕС, сообщает Le Parisien.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

«Я думаю, что мы должны дать сигнал Украине, быть открытыми для этой заявки», — заявил Клеман Бон в интервью France Inter.

Европейская комиссия должна представить свое решение к концу недели по заявкам на получение статуса кандидата в ЕС, поданным Украиной, Молдавией и Грузией.