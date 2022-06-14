Страсбург, Франция, , 16:31 — REGNUM Комитет Европейского парламента по иностранным делам 14 июня принял отчет о продвижении Сербии на пути евроинтеграции, в котором впервые в качестве условия вступления этой балканской страны в ЕС недвусмысленно упоминается признание независимости Косово.

Европейский парламент (сс) DAVID ILIFF

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В тексте отчета говорится, что от «Сербии и Косово ожидается подписание юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений, основанного на взаимном признании», передает агентство «Танюг».

В отчете также упоминается, что согласование внешней политики Сербии с антироссийскими санкциями ЕС будет ключевой составляющей при определении степени продвижения Белграда на пути евроинтеграции.

Комитет Европарламента по иностранным делам принял отчет о Сербии с 50 голосами «за» и пятью «против».

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 10 заявил, что 10 июня, во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Приштину, он впервые услышал, что признание Косово является условием для приема Сербии в ЕС.