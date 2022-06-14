Запорожье, Украина, , 13:45 — REGNUM В Запорожской области банковская система интегрирована в банковскую систему Российской Федерации. Об этом 14 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Отделение банка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что банковская система уже интегрирована в общероссийскую систему, в регионе уже работает Международный расчётный банк. Сейчас идут переговоры об открытии филиалов одного из крупнейших банков России.

«После этого денежные переводы и банковское обслуживание не будет отличаться ни от какого другого российского региона. Не будет проблем помочь своим родным близким на освобожденных территориях», — сказал Рогов.