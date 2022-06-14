Москва, , 13:45 — REGNUM Британия не обращалась к России по поводу наёмников, приговорённых к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Британский наемник Шон Пиннер Цитата из видео «Известий»

«Нет, не обращались. Это первое. Второе — обращаться нужно, конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Российская Федерация», — сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона будет готова выслушать обращение из Лондона, если оно поступит.

Напомним, Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух британских подданных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Они воевали на стороне украинских боевиковю. Им дан срок в один месяц на обжалование решения в кассационном порядке.

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