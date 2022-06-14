Курск, 14 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14 июня выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 774 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 663 пациента, в том числе 17 — за последние сутки.

Всего скончались 2485 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.