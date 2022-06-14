Москва, 14 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Переход в Генпрокуратуру Натальи Поклонской, видимо, обусловлен её собственным пожеланием. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По всей видимости, это было предложение. Это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской», — заявил Песков.

Ранее Наталья Поклонская заявила о своём назначении на должность советника Генерального прокурора РФ Игоря Краснова