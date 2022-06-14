Белгород, 14 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 32 человека, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в региональном оперативном штабе. Летальных исходов не зарегистрировано.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка экспресс-теста

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 131 348 носителей коронавируса. Выздоровели 128 465 человек, скончались от осложнений 2 273 пациента. В стационарах лечатся 188 жителей, ещё 422 — под амбулаторным наблюдением.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали не поступало новых пациентов.