Кемерово, , 13:46 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», за первые пять месяцев 2022 года более 100 предприятий малого и среднего бизнеса Кемеровской области привлекли более 1,8 млрд рублей финансовой поддержки. Речь идет о гарантиях и поручительствах Национальной гарантийной системы, в которую входят Корпорация МСП, Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса и МСП Банк. Прирост относительно аналогичного периода 2021 года составил 82%. За весь 2021 год консолидированный объем финансовой поддержки составил почти 3,3 млрд рублей.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

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Только под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП с момента старта механизма выдано более 770 млн рублей. Как сообщает moibiz42.ru, эти данные были обнародованы в ходе встречи Корпорации МСП с бизнес-активом региона.

«Государство в сложившихся условиях уже предложило отечественному бизнесу очень широкий комплекс мер поддержки. Более того, этот комплекс мер в режиме диалога с бизнес-сообществом постоянно уточняется и расширяется. Как на федеральном уровне, так и на уровне региона. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы кузбасские предприниматели не только знали об этих мерах, но и могли максимально эффективно ими пользоваться.

И, конечно, роль федеральных институтов развития в этом процессе чрезвычайно велика. В этом смысле Корпорация МСП — надежный партнер Кузбасса в совместной работе с предпринимательским сообществом: очень важно, чтобы все новые и действующие на сегодняшний день меры государственной поддержки могли дополнять друг друга, чтобы у бизнеса было как можно больше возможностей для стабильного и успешного развития», — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

По оценке заместителя генерального директора Корпорации МСП Андрея Железнякова, российским правительство и Центральным банком приняты и запущены льготные программы для кредитования бизнеса как на оборотные, так и инвестиционные цели.

«Мы надеемся, что вслед за снижением ключевой ставки, ставки по этим программам тоже будут снижаться, так как, конечно же, нашим компаниям нужны более низкие проценты по кредитам для развития и расширения своих производств», — сказал он.

На данный момент реализуется три антикризисных программы кредитования. Малый и средний бизнес может получить кредит по программе стимулирования кредитования Корпорации МСП и ЦБ РФ — «ПСК «Инвестиционная». Центробанк также реализует «ПСК «Оборотная», а Минэкономразвития программу субсидирования кредитования в рамках постановления 1764.

Андрей Железняков также отметил, что если у компании недостаточно залога, чтобы получить кредит, можно воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Для начинающих и молодых предпринимателей при совмещении «зонтичного» механизма и поручительства Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса покрытие по кредитным обязательствам составит до 90%, а для всех остальных — до 70%.

На предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 300 тыс. кузбассовцев, это самая активная часть населения — люди в возрасте от 30 до 55 лет. Они предоставляют услуги жителям и крупному бизнесу, занимаются торговлей, строительством, развивают индустрию гостеприимства, информационные технологии, культуру, спорт и другие сферы.

В конце апреля 2022 года парламент Кузбасса одобрил налоговые льготы для среднего и малого бизнеса. В частности, на 50% снижен налог на имущество для предприятий малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от введения санкций отраслях, а также для объектов, включенных в региональный перечень торгово-офисной недвижимости.

Кроме того, в два раза снижены ставки по упрощенной системе налогообложения в отношении 33 видов экономической деятельности. Льготами смогут воспользоваться субъекты МСП, которые не допустят снижения численности работников по сравнению с 1 марта 2022 года. Также снижена ставка единого сельскохозяйственного налога: в 2022 году — с 3% до 1%; в 2023 году — с 4% до 3%.

«Я уверена, что это не последние меры, принятые в Кузбассе. Импортозамещение и развитие производства — основная задача как региона, так и страны в целом. И принятые меры своевременны, потому что дают возможность нарастить собственное производство», — пояснила член регионального отделения ОНФ Елена Козлова. Она также напомнила, что предложенные меры помогут в том числе, нарастить поступления от малого и среднего бизнеса до 50%.

Напомним, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.