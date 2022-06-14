Ульяновск, 14 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области четвёртые сутки подряд умирает по одному ковидному больному, но при этом заболеваемость COVID-19 снижается. Это следует из обновлённой статистики федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 14 июня, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 203 372 случая заражения коронавирусом, в том числе 12 и 13 июня — соответственно 25 и 24 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от ковида достигло 198 247 человек, доля выздоровевших превышает 97,48%. Кроме того, от COVID-19 скончались 4710 больных, уровень смертности составляет 2,32%.

Что касается суточной статистики, то 13 июня вылечились от ковида 20 пациентов, госпитализированы в стационары шесть больных COVID-19, жертвой пандемии стал один житель.

Напомним, что всего в Ульяновской области сделано 2 126 762 лабораторных теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета в регионе упал за неделю на 4,7% и на 10 июня составил 24,7%.